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воскресенье, 06 сентября 2020 18:55

Альтернатива Садовом: "ЕС" во Львове выдвинула в мэры Синютку
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  Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org

На многотысячном вече в центре Львова кандидатом на должность городского головы от партии "Европейская Солидарность" был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в своей речи отметил, что местные выборы во Львове и Львовской области чрезвычайно важны для всей Украины. Ведь именно Львов является сердцем украинства, а львовяне всегда первыми вставали на защиту государственности.

  Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org

  Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org

"Выборы мэра - это отнюдь не местные выборы. Ведь именно от займу Львова зависит целостность Украины. И столетиями Львовщина это доказывала неоднократно. Именно от займу львовян зависит отпор федерализации. Именно от вас зависит защита реформы децентрализации, которая была основана нашей командой ", - подчеркнул Порошенко.

"И украинский язык, и наши законы о развитии образования нуждаются в вашей позиции. Чтобы Львов не молчал. И городские власти не молчала ", - отметил Порошенко.

  Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org

"Итак, местные выборы во Львовской области и городские выборы во Львове - это не только о канализации. Не только по лифты. Не только о текущем ремонте дорог и уличное освещение. И даже не только о мусоре ", - убежден лидер "Европейской Солидарности ".

"Городские выборы во Львове и местные выборы на Львовщине - это об Украине. О ее свободе, о ии народ, о ее чести, о ее славу ", - отметил пятый президент Украины.

  Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org

"И поэтому лидером Львова должна быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую политическую силу", - убежден Порошенко.

Синютка в выступлении представил свое видение развития Львова и превращения его в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма, а главное - в мировой центр украинства, который будет авторитет и уважение на международной арене.

  Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко на вече поддержал Синютку на должность городского головы. Фото: eurosolidarity.org

"Пришло время Львов. Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы ", - отметил Синютка.

"Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте", - убежден Синютка.

"Без Львова нет Украины. И Львов победит ", - отметил Синютка.

"Европейская Солидарность"
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Дата
06
сентября

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