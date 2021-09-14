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вторник, 14 сентября 2021 22:04

АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

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АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple
Состоялась традиционная осенняя презентация новинок Apple. Фото: allo.ua

Вечером 14 сентября состоялась традиционная осенняя презентация от компании Apple, на которой были представлены долгожданные новинки: серия смартфонов iPhone 13, iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7.

В этой статье мы рассмотрим ключевые изменения в новых смартфонов.

Главные изменения iPhone 13

1. Дизайн смартфонов претерпел минимальных изменений: самое заметное визуальное отличие - уменьшенный вырез в дисплее на фронтальной части смартфона за счет смещения разговорного динамика в ближе к торцу корпуса. Что касается тыльной части, то у моделей с приставкой Pro блок камер стал еще более массивным, а у "не Pro" моделей немного изменилось расположение камер;

2. Еще более производительный процессор Apple A15 Bionic, выполненный по 5 нм техпроцессу;

3. Экран с адаптивной частотой обновления 120 Гц для старших моделей с приставкой "Pro";

4. Минимальный объем памяти у всей линейки смартфонов в этом году составляет 128 гб, вместо 64 гб;

5. Камера: основной модуль получил незначительные улучшения; широкоугольный модуль камеры с усовершенствованным сенсором теперь захватывает на 92% больше света, благодаря чему качество съемки в затемненных помещениях повысилось; телевик стал также более светочувствительным, что положительно скажется на качестве фото в вечернее время суток;

6. Добавлена функция портретной видеосъемки в кинематографическом режиме. При этом пользователь может в реальном времени накладывать различные фильтры для придания видеоряду определенного настроения;

7. Время автономной работы старших смартфонов линейки увеличится на 1,5 - 2,5 часа.

Цены и старт продаж в Украине

Компания АЛЛО предполагает, что цены на новинки в Украине останутся на прежнем уровне, а именно:

1. iPhone 13 mini с дисплеем 5.4" - от 27 999 грн
2. iPhone 13 с дисплеем 6.1" - от 29 999 грн
3. iPhone 13 Pro с дисплеем 6.1" - от 39 999 грн
4. iPhone 13 Pro Max с дисплеем 6.7" - от 43 999 грн

Также, по предположению компании АЛЛО, официальный старт продаж в Украине состоится уже в ближайший месяц.

Чтобы одним из первых узнать о старте продаж новинок и застолбить за собой право получить возможность сделать предзаказ, а также дополнительно получить выгоды от компании АЛЛО, уже сейчас вы можете оставить заявку на покупку всех свеже анонсированных гаджетов на сайте компании, просто нажав кнопку "Будь первым" под понравившимся устройством. И как только состоится анонс официального старта продаж в Украине - вы узнаете об этом одним из первых!

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14
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