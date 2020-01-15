Активисты обещают блокировать выступление Башарова, если его таки пустят в Украину

Башаров собрался в Уукраину

Активисты планируют блокировать анонсированное в Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко представление с участием российского актера Марата Башарова, который внесен в базу "Миротворца".

Об этом рассказал лидер общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков, сообщает Укринформ.

"По всему городу анонсирован на 20 января спектакль "Идея Фикс" с участием российского актера Марата Башарова, который планирует большой тур по Украине с этим представлением. Но Башаров внесен в базу "Миротворца": он в 2015 году участвовал в спектакле "Сублимация любви" в Симферополе и Ялте, а также приезжал в оккупированный Крым на Международный детский кинофестиваль "Алые паруса", - отметил Поздняков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идея фикс": скандальные россияне собрались на заработки в Украину

По его словам, активисты уже обращались в СБУ с требованием запретить Башарову въезд в Украину.

"Мы получили ответ, что СБУ обратилась к Государственной пограничной службе Украины для решения вопроса законности оснований для въезда Башарова в Украину", - добавил Поздняков.

Он также сказал, что активисты направили письмо Госпогранслужбе.

"Если Башарову не запретят въезд, мы инициируем акцию протеста по блокированию его выступления", - сказал активист.

Как сообщили в МВД Украины, в течение 2019-го в страну не пустили более 7,3 тысячи россиян.