Активист призвал уйти в отставку Ткаченко из-за пожара в костеле

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1548
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 279
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1458
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 5877
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 2799
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 558
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 252
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1 Просмотров: 1179
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 801
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
5
10
9
24
47
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Видео
Все видео
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 558
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1008
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2007
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 180
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
суббота, 04 сентября 2021 14:52

Активист призвал уйти в отставку Ткаченко из-за пожара в костеле

  Комментировать

После пожара в костеле Святого Николая министр культуры Ткаченко должен уйти в отставку. Костел находится на балансе Минкульта, а с таким "управлением" в Киеве скоро не останется памятников культуры.

Об этом написал в Facebook общественный активист Игорь Луценко.

"А знаете, что общего между горящим Костелом Святого Николая, киевским цирком на площади Победы и разрушенным Гостиным двором на Контрактовой? Все они находятся на балансе Министерства культуры. За все, что происходит внутри этих зданий (а там происходят ужасные вещи, и пожар - лишь яркая вершина айсберга), отвечало и отвечает именно это министерство. Советую подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением министерства закончатся", - написал Игорь Луценко.

  Пожар в костеле - результат бездействия Минкульта - Луценко. Фото: facebook.com/igor.lutsenko
Пожар в костеле - результат бездействия Минкульта - Луценко. Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Общественный активист выражает уверенность, что костел Святого Николая нужно спасать от "управления" министерства. Пожар - это результат дикой халатности государства, пишет он.

"Так что, пожалуй, хватит! Стоит передать костел католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями. Саботаж Минкульта должен закончиться, потому что приводит к тому, что ответственное за сохранение памятника государство в лице министерства не может его сохранить", - считает Луценко.

Также, по его мнению, следует передать на баланс других структур Киевский цирк и Гостиный двор.

"Полумертвый цирк нужно передать Киеву. И наконец объединить в одну концепцию с Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусства. Мой любимый Гостиный двор. Или немедленно выделить средства на его восстановление, или пойти навстречу требованиям ВСЕХ фракций Киевсовета, которые представляют громаду города (в том числе и требованиям фракции Слуги Народа в КГС). И, наконец, передать многострадальное здание на баланс города, чтобы началась его долгожданная реставрация, с учетом видения громады города и Подола", - отмечает Игорь Луценко.

В пятницу ночью, 4 сентября, произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Активист призвал уйти в отставку Ткаченко из-за пожара в костеле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

﻿ Папа Римский подал в отставку

Стуса убили карцерними нарами

"Вы нажимаете кнопку - мы делаем все остальное"

Стартовало популярное телешоу

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 9379
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 6021
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 5868
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4734
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 4032
Общество
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
 Просмотров: 252
"Очередные репрессии России": в МИД резко отреагировали на похищение Джеляля
"Очередные репрессии России": в МИД резко отреагировали на похищение Джеляля Просмотров: 153
Польша отреагировала на расследование смерти Дмитрия Никифоренка
Польша отреагировала на расследование смерти Дмитрия Никифоренка Просмотров: 486
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
 Просмотров: 486
В Киеве перекрывают улицы: к чему готовиться людям
В Киеве перекрывают улицы: к чему готовиться людям Просмотров: 405
Больше всего комментируют
7
Арестович предложил переименовать украинский язык
3
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Голосов: 57061
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть