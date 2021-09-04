Активист призвал уйти в отставку Ткаченко из-за пожара в костеле

После пожара в костеле Святого Николая министр культуры Ткаченко должен уйти в отставку. Костел находится на балансе Минкульта, а с таким "управлением" в Киеве скоро не останется памятников культуры.

Об этом написал в Facebook общественный активист Игорь Луценко.

"А знаете, что общего между горящим Костелом Святого Николая, киевским цирком на площади Победы и разрушенным Гостиным двором на Контрактовой? Все они находятся на балансе Министерства культуры. За все, что происходит внутри этих зданий (а там происходят ужасные вещи, и пожар - лишь яркая вершина айсберга), отвечало и отвечает именно это министерство. Советую подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением министерства закончатся", - написал Игорь Луценко.

Пожар в костеле - результат бездействия Минкульта - Луценко. Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Общественный активист выражает уверенность, что костел Святого Николая нужно спасать от "управления" министерства. Пожар - это результат дикой халатности государства, пишет он.

"Так что, пожалуй, хватит! Стоит передать костел католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями. Саботаж Минкульта должен закончиться, потому что приводит к тому, что ответственное за сохранение памятника государство в лице министерства не может его сохранить", - считает Луценко.

Также, по его мнению, следует передать на баланс других структур Киевский цирк и Гостиный двор.

"Полумертвый цирк нужно передать Киеву. И наконец объединить в одну концепцию с Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусства. Мой любимый Гостиный двор. Или немедленно выделить средства на его восстановление, или пойти навстречу требованиям ВСЕХ фракций Киевсовета, которые представляют громаду города (в том числе и требованиям фракции Слуги Народа в КГС). И, наконец, передать многострадальное здание на баланс города, чтобы началась его долгожданная реставрация, с учетом видения громады города и Подола", - отмечает Игорь Луценко.

В пятницу ночью, 4 сентября, произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.