Аккаунты подростков в TikTok будут частными

Видео на их страницах теперь смогут просматривать только подтвержденные подписчики. Фото: pinterest.com

Социальная сеть TikTok сделала аккаунты подростков в возрасте от 13 до 15 частными.

Отныне они сами будут решать, кому разрешить доступ к своему контенту, а для кого ограничить, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня мы анонсируем изменения для пользователей в возрасте до 18 лет, направленные на повышение высших стандартов конфиденциальности и безопасности пользователей. С сегодняшнего дня мы обновляем настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут частными" , - говорится в сообщении.

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Видео на их страницах теперь смогут просматривать только подтвержденные подписчики.

Также будут ограничиваться комментарии к видео, которые будут опубликованы пользователями младше 16 лет. Отмечается, что подростки сами смогут решать, кому разрешить комментарии.

Создать дуэт подросткам отныне можно будет только вместе со своими друзьями в соцсети. Загружать на мобильные устройства можно будет только ролики пользователей старше 16 лет.

На леднике Woozle Hill откололся кусок льда. Ледник расположен возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский".