Акция под ОП: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся

Суд должен был выбрать меры трем подозреваемым. Фото: Facebook

В Печерском районном суде Киева не состоялись заседания по избранию меры пресечения подозреваемым в повреждении здания Офиса президента.

Об этом сообщил один из адвокатов Маси Найем, передает Общественное.

"В связи с тем, что судьи нет, мы идем из-под суда и будем ждать о новой дате заседания", - рассказал правозащитник.

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По его словам, судья заявила, что она находится в совещательной комнате, поэтому заседание задерживается, о чем защитники не были предупреждены заранее. Он добавил, что на заседание они ждали с 16:00 и до окончания работы суда.

Суд должен был избрать меры пресечения 3 подозреваемым, в частности, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и ветерану АТО Евгению Строкань.

Правоохранители ходатайствовали об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Это не приемлемо - само подозрение не обосновано. Все что известно из материалов и ходатайства - это то, что ребята были на акции. Таким образом в их действиях предусматривают вызывающее поведение и неуважение к обществу", - добавил адвокат.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком: "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой,"руками которой был заключен Стерненко".