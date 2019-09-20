Аграрии провели всеукраинскую акцию против продажи земли иностранцам

Автор: uacouncil.org

Сегодня в 15 регионах Украины аграрии провели акцию против продажи земли иностранцам. В акции приняли участие более 15 тыс аграриев и около 1000 единиц техники. Об этом сообщает организатор акции - Всеукраинская Аграрная Рада на своем официальном сайте.

"Вчера состоялся аграрный форум, на котором президент заявил, что собственниками земли в Украине могут быть только граждане Украины и украинские компании. Но в процессе форума выяснилось, что так называемые украинские компании смогут иметь иностранных учредителей", - рассказал председатель Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дикун.

"Он акцентировал внимание на том, что аграрии выступают категорически против такого подхода: "Иностранные компании имеют огромный финансовый ресурс для покупки земли и дешевые кредиты. Украинские аграрии не смогут с ними конкурировать".

По мнению экспертов, допуск иностранцев на этот рынок приведет к резкому сокращению количества рабочих мест на селе, уменьшению расходов на социальную сферу и развитие инфраструктуры села. Возможным последствием этого станет и сокращение сельского населения.

"В Украине на аграрный сектор приходится 17% ВВП и 40% валютных поступлений. Поэтому нельзя рисковать и ставить целую отрасль под угрозу", - прокомментировал Андрей Дикун.

"Мы обращаемся к президенту, чтобы прояснить вопрос о владельцах украинских компаний, в Парламент. И обращаемся к украинскому народу, потому что вопрос украинской земли касается каждого", - подчеркнул Андрей Дикун.