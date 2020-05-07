Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии

Украинка Антонина Носко жила в Куалу - Лумпур в Малайзии. Здесь научилась готовить уникальный шоколадбез красителей и ароматизаторов.

"Нам было интересно пожить в стране с другой культурой. Почувствовать, как это - переехать на новое место и начать все с начала. Поскольку мужчина уже имеет опыт проживания в Европе, решили ехать в Азию. Выбрали Малайзию, потому что это развитая и относительно не дорогая страна", - рассказывает Антонина Носко.

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В Куала-Лумпуре Антонина познакомилась с Нингом-основателем компании, которая производит шоколад ручной работы.

"Нин управляет фермами, где растут какао-бобы, ферментирует шоколадные плоды в винных бочках и верит в то, что с помощью шоколада он знакомит людей из разных стран со своей родной Малайзией. Вкус готового шоколада здесь зависит от дерева, на котором растут какао - бобы. От его сорта и количества солнца. Ароматизаторами выступают сезонные фрукты: помело, маракуйя или манго. Стоит шоколадка в среднем $3-5", - объясняет Антонина.

Фото: Antonina Nosko

Переехать в Малайзию довольно просто: жить без визы здесь можно мест. Можно сделать визу в Украине на два месяца. Стоит она около $10

"Другой вариант — пожить в стране месяц, а потом на несколько дней выехать в соседнюю страну, например, на Бали. Билет будет стоить от 10 до 50 долларов. Нет официальных ограничений, сколько раз так можно делать. Но есть вероятность, что в страну некоторое время могут не пускать, если штампов будет очень много", - рассказывает Антонина.

С жильем также нет проблем. Аренда квартиры здесь стоит в среднем $400. За услуги агента по недвижимости здесь платит владелец квартиры.

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