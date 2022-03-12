Аэропорт в Василькове полностью уничтожили: попали восемь ракет

Аэропорт в Василькове полностью уничтожен – Баласинович. Фото: 24tv.ua

Сегодня, около 7.00 вражеские силы обстреляли город Васильков Киевской области.

Восемь ракет попали. В результате ракетного удара фактически уничтожили аэродром. Об этом сообщила мэр Наталья Баласинович.

Выведен из строя взлетно-посадочную полосу, уничтожен состав боеприпасов, уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.

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"Обстреляли аэропорт. В результате нанесенных ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен. Уничтожена взлетно-посадочная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами и они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала именно в состав боеприпасов. Также уничтожен состав с горюче-смазочными материалами. В результате этого полностью ликвидирована способность аэропорта", - сообщила глава города.

С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава. Кроме личного состава, кафиры понесли потери техники: танков – 362 ед, ББМ – 1205 ед, артиллерийских систем –135 ед, РСЗО – 62 ед, средства ПВО – 33 ед, самолетов – 58 ед, вертолетов – 8 ед, корабли/катера - 3 ед, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.