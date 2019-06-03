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понедельник, 03 июня 2019 18:50

Аэропорт Борисполь установил абсолютный рекорд по пассажиропотоку

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Аэропорт Борисполь установил абсолютный рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Борисполь за сутки обслужил 51 853 пассажира и 352 рейса. Фото: tvboryspil

Международный аэропорт Борисполь 2 июня 2019 года установил личный рекорд по пассажиропотоку - за сутки обслужили 51 853 пассажира и 352 рейса.

Гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявил, что такой результат удалось достичь благодаря правильно выбранной стратегии развития аэропорта, передает Интерфакс-Украина.

"Нам очень приятно, что летняя навигация только началась, а мы уже имеем абсолютный рекорд. Рост пассажиропотока - несомненный результат правильно выбранной стратегии развития аэропорта, но одновременно и вызов относительно дальнейшего его инфраструктурного развития. В связи с этим мы вновь надеемся, что норма об изъятии 90% дивидендов в пользу государства будет пересмотрена. Не имея средств на развитие, мы будем не просто стоять на месте, но и стремительно откатываться назад", - отметил генеральный директор Борисполя Павел Рябикин.

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Украинская авиакомпания Join up задерживает 11 рейсов. Изменения в расписании рейсов произошли преимущественно из-за технических причин.

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Дата
03
июня

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