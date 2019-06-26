Адвокаты Фирташа прокомментировали решение суда

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Фото: David M. Herszenhorn / Twitter

Адвокаты Дмитрия Фирташа разочарованы решением Верховного суда Австрии, который разрешил экстрадицию украинского олигарха в США.

"Мы разочарованы решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - отметили они Экономической правде.

Адвокаты подчеркнули, что Фирташ никогда не занимался бизнесом в США.

"Он никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - говорится в сообщении.

Сторона защиты отмечает, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Фирташа, а также никого другого в даче взяток.

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"Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - отметили адвокаты.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года. Окончательное решение должен утвердить министр юстиции Австрии.