Адвокат сообщил о местонахождении россиян, которых планируют обменять

"Мне неизвестно, что они сегодня движутся на обмен", - Рыбин. ФОТО: Громадское

Часть россиян, которых планируют передать РФ в рамках обмена с Украиной, до сих пор находятся в СИЗО.

Об этом их адвокат Валентин Рыбин рассказал в комментарии российскому агентству ТАСС.

"Мне пока неизвестно, что они сегодня (30 августа. - Gazeta.ua) идут на обмен", - сказал он.

По словам Рыбина, обмен может состояться во вторник, 3 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К началу обмена заключенными между РФ и Украиной должны оформить необходимые документы

Официально от Украины местонахождение россиян, которых готовят на обмен, никто не комментировал. Офис президента заявил, что переговоры по обмену пленными еще продолжаются. Информация о завершении обмена - ложная. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также отметила, что переговоры продолжаются. Некоторые СМИ информировали об окончании обмена, впрочем вроде как освобожденные из российского плена украинцы не прилетели в аэропорт "Киев", как анонсировали ранее.