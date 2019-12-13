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пятница, 13 декабря 2019 14:08

Адвокат разбил в суде аргументы следствия против Дугар

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Автор: Oksana Kovalenko
  Прокуроры просят для Дугарь круглосуточный домашний арест без права на залог
Прокуроры просят для Дугарь круглосуточный домашний арест без права на залог

Военная медсестра Яна Дугарь была за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на пленки которых ссылается сторона обвинения.

Об этом сообщил адвокат в зале Печерского райсуда Киева, где выбирают меру пресечения Дугарь.

Защитник подчеркнул, что единственное доказательство стороны обвинения - это записи с камеры вблизи места убийства Шеремета 18 июля и 15 июля 2016 года, которые сравнивают с записями от 11 июля 2019 года. Проанализировав эти записи, экспертиза якобы подтвердила, что на видео - Дугарь.

"Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты", - сообщил адвокат.

Он передал эти доказательства судьи.

Сторона обвинения просит отправить Дугарь под круглосуточный домашний арест без права внесения залога.

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12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства.

Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.

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