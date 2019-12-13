Адвокат разбил в суде аргументы следствия против Дугар

Автор: Oksana Kovalenko Прокуроры просят для Дугарь круглосуточный домашний арест без права на залог

Военная медсестра Яна Дугарь была за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на пленки которых ссылается сторона обвинения.

Об этом сообщил адвокат в зале Печерского райсуда Киева, где выбирают меру пресечения Дугарь.

Защитник подчеркнул, что единственное доказательство стороны обвинения - это записи с камеры вблизи места убийства Шеремета 18 июля и 15 июля 2016 года, которые сравнивают с записями от 11 июля 2019 года. Проанализировав эти записи, экспертиза якобы подтвердила, что на видео - Дугарь.

"Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты", - сообщил адвокат.

Он передал эти доказательства судьи.

Сторона обвинения просит отправить Дугарь под круглосуточный домашний арест без права внесения залога.

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12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко. По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства. Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.