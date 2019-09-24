Адвокат подозреваемого в убийстве Гандзюк Болдин прокомментировал выход подзащитного из СИЗО

Адвокат Игоря Павловского Максим Болдин прокомментировал выход подзащитного из СИЗО. Фото: "Выбор"

Защитник Игоря Павловского, подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Максим Болдин сказал, что не добивался смены меры пресечения своему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест.

В комментарии журналистам Kyiv City News он также заявил, что не ходатайствовал о неудовлетворительном состоянии здоровья Павловского, из-за которого тот якобы не мог содержаться в СИЗО. Об этом сообщает Апостроф.

"Этого добился не я. Это прокуратура изменила обвинение в отношении Павловского… Меня совесть не мучает, я вам сейчас объясню почему. Конституция Украины гарантирует нам презумпцию невиновности. Я не могу, к сожалению, будучи адвокатом, вам сейчас прокомментировать обстоятельства, которые исключают причастность Павловского к данному преступлению", - сказал Болдин.

Ранее инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк" заявляла о том, что Болдин в суде "врал ради свободы убийцы".

"В суде Болдин врал о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья подзащитного, они срывали допросы, прикрываясь справками одной из Одесских больниц о плохом состоянии Павловского. Однако после выхода из СИЗО Павловский не попал в больницу, а встречался с друзьями и посещал футбол", — пишет издание.

После освобождения из СИЗО, Павловский поехал в Одессу, где с адвокатом они обратились в Приморский суд, чтобы заключить сделку со следствием без согласия потерпевших.

"Эти факты указывают, что Максим Болдин прекрасно осознает вину своего подзащитного, но предпринимает все возможные меры, чтобы он остался безнаказанным", — заявляли активисты.

Суд отпустил Игоря Павловского 2 мая 2019 года под домашний арест с обязанностью носить браслет. 26 июля президент Украины Владимир Зеленский в Facebook опубликовал фамилии претендентов на пост главы Одесской облгосадминистрации. В числе претендентов был Максим Болдин. В прошлом он возглавлял юридическое управление Одесского горсовета, его называли адвокатом экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица.