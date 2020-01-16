Администрация Трампа заблокировала военную помощь Украине незаконно

Трамп не имел права блокировать помощь. Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа незаконно заблокировала военную помощь Украине.

Закон не позволяет Административно-бюджетному управлению удерживать средства по политическим причинам, сообщает Счетная палата США в своем отчете, опубликованном в четверг, 16 января, сообщает "5 канал".

"Мы пришли к выводу, что Административно-бюджетное управление Белого дома нарушило закон от 1974 года о бюджете Конгресса и контроль за его изъятием. Управление удержало средства по политическим мотивам, что запрещено законом", - говорится в документе.

Закон не позволяет президенту подменять собственными политическими приоритетами те, которые Конгресс США воплотил в законе. Трамп не имел права блокировать использование фондов, прописанных в бюджете.

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Для временного или постоянного замораживание фондов президент США направить специальное обращение с объяснениями в Конгресс. Администрация Трампа такого обращения не направляла.

На сайте Just Security опубликовали неотредактированные электронные письма, касающиеся решения президента США Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.