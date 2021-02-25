Бывшего топ-менеджера ПриватБанка Владимира Яценко подозревают в присвоении имущества.

Экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко оставили под стражей до 22 апреля 2021 года. Альтернативой ареста является внесение залога в размере 52 миллионов 210 000 гривен.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта.

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Адвокаты приобщили к жалобе о задержании Яценко новость на "Украинской правде", опубликованная 22 февраля в 14:13, а в протоколе время задержания указанный 14:25 "Журналисты уже размещали фотографии о задержании раньше, чем время, указанное в протоколе".

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Адвокаты отмечают, что "самолеты так быстро не заказываются", то есть полет на 22 февраля заказали днем ​​ранее. Сам Яценко отметил, что с начала карантина всегда пользовался только арендованными самолетами и это не исключение: "То есть, считать, что детектив подписал 22 сообщение (о подозрении - ред.), Яценко стало известно, и он сразу сел в самолет - такое невозможно вообще ".

Защита апеллировал, что Яценко 51 год, у него есть определенные болезни сердца и есть документы с диагнозом, поэтому отмечали, что он находится в группе риска из-за COVID и содержания в изоляторе создаст дополнительные риски.

В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом, посадили самолет, на котором хотел бежать из страны експерший заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко. Его подозревают в присвоении имущества. Бывшие топменеджеров национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, Яценко путешествует маршруту Женева-Вена-Украина. Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров". На началу 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, обладавший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.