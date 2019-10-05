Аброськин возглавил Одесский университет внутренних дел. Фото: odesa.depo.ua

Бывший первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин получил должность ректора Одесского государственного университета внутнишних дел.

Приказ о назначении МВД подписало 4 октября, сообщает Depo.Одеса.

"26 лет на службе у меня было два профессиональных праздника - День милиции, впоследствии полиции и День уголовного розыска. С сегодняшнего дня прибавилось еще одно - День учителя. Да, это - новый этап и новый опыт. Одесский государственный университет внутренних дел - один из лучший высших учебных заведений в системе МВД, сильный професорско-преподавательский состав, замечательные студенты и курсанты", - написал Аброськин в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Князев подал в отставку: достижения и скандалы, связанные с его именем

Вчера состоялось представление нового руководителя учреждения высшего образования.

Вячеслав Аброськин с 2013-го по 2014 год работал заместителем начальника УМВД Украины в Севастополе - начальник криминальной милиции. С марта по ноябрь 2014 года - заместитель начальника Департамента уголовного розыска - начальник Управления организации раскрытия преступлений против собственности и розыскной работы МВД Украины.