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суббота, 05 октября 2019 12:18

Аброськин получил должность ректора

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Аброськин получил должность ректора
Аброськин возглавил Одесский университет внутренних дел. Фото: odesa.depo.ua

Бывший первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин получил должность ректора Одесского государственного университета внутнишних дел.

Приказ о назначении МВД подписало 4 октября, сообщает Depo.Одеса.

"26 лет на службе у меня было два профессиональных праздника - День милиции, впоследствии полиции и День уголовного розыска. С сегодняшнего дня прибавилось еще одно - День учителя. Да, это - новый этап и новый опыт. Одесский государственный университет внутренних дел - один из лучший высших учебных заведений в системе МВД, сильный професорско-преподавательский состав, замечательные студенты и курсанты", - написал Аброськин в Facebook.

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Вчера состоялось представление нового руководителя учреждения высшего образования.

Вячеслав Аброськин с 2013-го по 2014 год работал заместителем начальника УМВД Украины в Севастополе - начальник криминальной милиции. С марта по ноябрь 2014 года - заместитель начальника Департамента уголовного розыска - начальник Управления организации раскрытия преступлений против собственности и розыскной работы МВД Украины.

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Дата
05
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