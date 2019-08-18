Яблочный Спас вернет летнюю жару в Украину: синоптик уточнила прогноз погоды

19 августа в Украине ожидается солнечная жаркая погода. Фото - kr24.com.ua

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается солнечная погода. Облачно будет только в восточных и Сумской областях.

На праздник Яблочного Спаса вернется летняя жара, ожидается + 25 + 30 градусов, к середине недели врежет, особенно на Юге, в Центре и на Востоке до + 32 + 37 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"19-го августа Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков-кумулюс. Только в восточных областях и в Сумской области увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Ветер хоть и с северо-востока, но слабый, тихий, максимум умеренный. Жара начинает с Спаса раскручиваться", - говорит синоптик.

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В Киеве 19-го августа - настоящее хорошее лето. Без осадков, солнечно, в течение дня + 26 + 28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится. 22 августа на Западе и Севере жара несколько ослабеет.

Предварительно, по словам синоптика, 24 августа в Киеве на День Независимости ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов.

Во второй половине августа осадки участятся. К концу месяца на поверхности земли могут быть заморозки.