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среда, 05 июня 2019 13:19

9-летней Александре Шевчук срочно нужны деньги на обследование и операцию на почках

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Автор: Фото предоставлено Анной Шевчук
  9-летняя Александра Шевчук родилась с врожденной спинномозговой грыжей
9-летняя Александра Шевчук родилась с врожденной спинномозговой грыжей

9-летняя Александра Шевчук из села Шамраево Благовещенского района Кировоградской области родилась с врожденной спинномозговой грыжей, синдромом натянутого спинного мозга, синдромом Киари, нарушением тазовых органов, двусторонним гидронефрозом и хронической почечной недостаточностью. Перенесла 6 операций. Последнюю - на спинном мозге. На контрольное обследование перед операцией на почках необходимо более $ 5 тыс.

"Сашуня родилась со многими тяжелыми диагнозами. Несмотря на это моя дочь посещает школу и радуется жизни. Из-за нарушения тазовых органов Сашуня вынуждена ходить в памперсах. Доченька каждые 4 часа терпит катетеризацию. А спит с катетером Фолея и мочепакетом.

За 9 лет перенесла 6 тяжелых операций в Украине и за рубежом. Последняя на спинном мозге была в Израиле 25 ноября 2018 в клинике Рамбам Израиль.

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Теперь нужно контрольное обследование для дальнейшей операции на почках. Оно стоит 5150 долларов. Я Сашуню воспитываю одна. Помочь мне некому. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям. Прошу помочь моей Сашуне быть такой, как и все дети", - рассказала Gazeta.ua мать Анна Шевчук.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 8194 3846 (Шевчук Анна Федоровна), ее контакты: (098) 297 91 86.

Фото предоставлено Анной Шевчук

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
05
июня

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