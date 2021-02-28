88-летний водитель гнал 191 км/ч из-за Covid-прививки

Нарушение ПДД зафиксировала камера автофиксации. Фото: pixabay.com

Во французском городе Страсбург 88-летний водитель нарушил ПДД - он ехав 191 км/ч. Превышение скорости водитель поясным тем, что опаздывает на прививку от Covid-19.

Об этом сообщил Ouest France, пишет "Европейская правда".

"В четверг, 25 февраля, в 11.40 в Бишофсхайми, на 500-й дороге, солдаты Страсбургской моторизованной бригады остановили водителя, который двигался со скоростью 191 км/ч, вместо разрешенной 110 км/ч", - информируют в полиции.

Инспекторы на месте изъяли удостоверение у пожилого водителя и припарковали его транспорт. Также призвали всех водителей уважать правило допустимой скорости, даже если они имеют более 60-летний опыт вождения.

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