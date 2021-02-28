88-летний водитель гнал 191 км/ч из-за Covid-прививки

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 2682
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 648
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1467
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2016
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2070
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1107
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1368
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 657
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 720
Фото
Все фото
29
3
8
6
5
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Активисты запустили в Крым флаг с посланиями
Активисты запустили в Крым флаг с посланиями
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Видео
Все видео
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 225
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1260
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 567
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3402
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 144
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
воскресенье, 28 февраля 2021 19:15

88-летний водитель гнал 191 км/ч из-за Covid-прививки

  Комментировать
88-летний водитель гнал 191 км/ч из-за Covid-прививки
Нарушение ПДД зафиксировала камера автофиксации. Фото: pixabay.com

Во французском городе Страсбург 88-летний водитель нарушил ПДД - он ехав 191 км/ч. Превышение скорости водитель поясным тем, что опаздывает на прививку от Covid-19.

Об этом сообщил Ouest France, пишет "Европейская правда".

"В четверг, 25 февраля, в 11.40 в Бишофсхайми, на 500-й дороге, солдаты Страсбургской моторизованной бригады остановили водителя, который двигался со скоростью 191 км/ч, вместо разрешенной 110 км/ч", - информируют в полиции.

Инспекторы на месте изъяли удостоверение у пожилого водителя и припарковали его транспорт. Также призвали всех водителей уважать правило допустимой скорости, даже если они имеют более 60-летний опыт вождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины переоделись в баб, чтобы получить вакцину от коронавируса

В среду, 24 февраля, Киев от Минздрава получил 42,6 тыс. доз Covid-вакцин CoviShield. 1-ю инъекцию вакцины от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «88-летний водитель гнал 191 км/ч из-за Covid-прививки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 22419
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 9369
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 7543
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5265
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 3843
Общество
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
29
 Просмотров: 1395
Активисты запустили в Крым флаг с посланиями
Активисты запустили в Крым флаг с посланиями
3
 1 Просмотров: 216
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
8
 Просмотров: 504
В Польше погибли двое украинцев
В Польше погибли двое украинцев Просмотров: 1062
В Укрзализныце рассказали, как уехать из карантинной зоны
В Укрзализныце рассказали, как уехать из карантинной зоны Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 55388
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть