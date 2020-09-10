72% украинцев против дистанционного образования - опрос

Только 5% граждан поддерживают идею дистанционного образования. Фото: pixabay

Согласно новому опросу, 72% украинцев считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением школ). 19% поддерживают смешанную форму (традиционный и дистанционную), только 5% - полностью дистанционное. Об этом говорится в пресс-релизе Социологической группы "Рейтинг"

Поддерживают инновационные подходы к обучению основном жители городов в возрасте 18-29 лет.

49% поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы.

74% считают, что ситуация с весенним карантином негативное влияние на успешность обучения детей в школах.

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В опросе также отметили программы, которыми пользовались дети для онлайн-занятий:

47% - Viber,

28% - Zoom,

13% - Skype, по

11% - телеуроки

11% - Google classroom.

Исследования проводились среди людей в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Личное интервью брали у 2500 респондентов в течение 1-5 сентября. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.