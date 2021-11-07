70-летний футболист попал в Книгу рекордов Украины

Петр Федоренко более 55 лет играл за футбольную команду родного села в роли левого защитника. Фото: Телеканал Дом

В Гостомеле Киевской области в субботу, 6 ноября, 70-летий футболист Петр Федоренко отыграл весь футбольный матч и попал в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщает телеканал Дом.

Футболист Петр Федоренко в 70 лет попал в Книгу рекордов Украины в категории Самого почтенного возраста футболист и стал рекордсменом Национального реестра рекордов в категории Человеческие достижения.

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Петр Федоренко в Гостомеле Киевской области отыграл весь матч в первенстве Киево-Святошинского района между командами Факел Гостомель и СК Хотов

Сообщается, что Петр Федоренко более 55 лет играл за футбольную команду родного поселка в роли левого защитника.

23-24 октября 2021 года на ледовой арене "Льодограй" (г. Богуслав, Киевская область, построена на средства, поступившие от проведения лотереи "Лото-Забава") было зафиксировано несколько рекордов Украины. Рекорды были установлены во время проведения открытого Кубка Киевской области по хоккею с шайбой среди юношей 2013-2014 года рождения и внесены в Книгу рекордов Украины.