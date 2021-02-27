7 областей могут попасть в красную зону

Ляшко назвал области, в которых могут ввести жесткий карантин. Фото: Reuters

7 областей Украины в ближайшие дни могут перевести красную карантинную зону

"Стоит отметить, что Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в красный уровень", - написал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС 1 марта Черновицкую область переведут в красную зону.

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"С понедельника на территории области будут действовать ограничения, которые действовали в стране во время жесткого зимнего карантина", - сказал Ляшко.

Кабмин вернул адаптивный карантин. 27 февраля почти вся Украина находится в желтой зоне. Ивано-Франковская и Черновицкая области - в красной. Карантин в Украине продлили до 30 апреля. В зависимости от ситуации, в областях могут вводить также красную, оранжевую и зеленую зону карантина