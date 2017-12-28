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четверг, 28 декабря 2017 16:49

6-летняя Вита Белошицкая из Коростеня нуждается в деньгах на лечение

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6-летняя Вика Белошицкая из Коростеня Житомирской области заболела лейкимией. Родители не имеют денег на лечение, просят помочь.

"Сначала родители обратились в нашу Коростенскую городскую больницу, но там не смогли поставить правильно диагноз и шесть дней лечили антибиотиками, чего категорически при ее болезни делать нельзя. 19 декабря их отправили скорой в сопровождении медсестры в Житомир. Самые страшные подозрения подтвердились. Диагноз - лейкоз крови. Сделали биопсию и отвезли в Киев в Охматдет, чтобы определить стадию заболевания", - говорит тетя девочки Ирина Струпинская.

 

Мать девочки Марина Белошицкая просит помочь. Как материально, так и морально.

"Очень трудно и больно осознавать, что наша Виточка проведет этот Новый год не в кругу семьи, с мамой, папой и братом, а в Станишовке, больницы для онкобольных детей. С сегодняшнего дня начинается 1-й курс химиотерапии. Лечение очень дорогое. Наша семья не имеет таких средств и мы нуждаемся в вашей помощи. Как в материальной, так и моральной. Чем больше мы сможем собрать с вашей помощью средств, тем больше шансов на выздоровление у Виты. Так же мы будем рады любой информации и контактам благотворительных фондов, банков крови, волонтеров, состоятельних людей, которые смогут помочь", - говорит она.

5167490090934432 Струпинская Ирина (карта Сбербанка)

4731219100365448, Остапчук Александра Александровна (карта Привата)

0972782242 - телефон матери Марины Билошицкой

 
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