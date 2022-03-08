670 ракет Росія запустила по Україні від початку війни — Міноборони США

В городе Ирпень Киевской области многие скрываются под разрушенным мостом от ударов вражеской авиации. Фото с телеграмм-канала Антона Геращенко

Россия запустила около 670 ракет с начала войны в Украине. Половина из них была выпущена из России.

Об этом сообщает чиновник министерства обороны США.

По словам чиновника, почти половина ракет была выпущена из России, другая половина — в основном с территории Украины.

"Из Беларуси выпущено чуть больше 70 ракет, а из Черного моря - всего полдюжины (6 ракет. - Gazeta.ua), - говорит чиновник. - Путин ввел на территорию Украины почти 100 процентов боевой силы, которую он накопил для этого вторжения".

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По наблюдениям политика, у Путина еще много доступной боевой мощи, несмотря на потерянные в войне самолеты и другие транспортные средства.

"Оккупанты наносят наступательные удары с воздуха с помощью ракет, запускаемых с самолетов, а также с мобильных пусковых установок, - говорит чиновник. - Хотя россияне имеют контроль над воздушным пространством в некоторых частях страны, они не контролируют всю страну".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров Вышеградской четверки разработать "План Маршалла для Украины".