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понедельник, 07 сентября 2020 16:03

60,5% украинцев не хотят переноса местных выборов - опрос

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60,5% украинцев не хотят переноса местных выборов - опрос
22-24 августа провели телефонный опрос, в котором приняли участие 1100 респондентов. Фото: "УНИАН"

60,5% украинцев против переноса местных выборов в случае усиления эпидемии Covid-19.

Об этом сообщил глава компании Active Group Александр Позний, презентуя соцопрос, проведенный компаниями Active Group и "Клуб экспертов", передает "Униан".

С 22 по 24 августа провели телефонный опрос, в котором приняли участие 1100 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.

50% респондентов ответили "нет" на вопрос: "Нужно ли переносить местные выборы в случае усиления эпидемии?". 10,5% опрошенных выбрали ответ "скорее нет", 10,5% - "скорее да", "точно нужно" - 18,9%, еще 10,1% от ответа воздержались.

По словам Позния, старшие по возрасту опрошенные являются большими противниками переноса выборов.

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5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября пройдет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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