6 серпня вшановують синів князя. Их убили в борьбе за власть

6 августа христиане восточного обряда почитают память древнерусских святых - братьев Бориса и Глеба, младших сыновей великого князя Владимира Святославовича, который крестил Киевскую Русь.

Борис и Глеб были детьми от церковного брака. По одним данным их мать была болгаркой, однако многие историки сходятся во мнении, что это была византийская принцесса Анна - сестра императора Василия II Болгаробойца, на которой князь Владимир женился в конце 980-х годов.

В крещении Борис и Глеб получили, соответственно, имена Роман и Давид.

Автор: nastanova.com 6 августа почитают память князей Бориса (в крещении Романа) и Глеба (в крещении Давида)

Именно византийским происхождением братьев ученые объясняют особое отношение к ним их отца. Который имел, кроме них, от шести своих жен еще 13 сыновей и 10 дочерей.

В 1013-м отец поставил Глеба князем муромским. Его старший брат князь Святополк был женат на дочери польского князя Болеслава I Храброго. Во время похода польского войска на Русь в 1013 Святополк поддержал своего тестя. Поэтому Владимир отстранил его от княжеского престола в Турове. Даже посадил на некоторое время в тюрьме в Вышгороде под Киевом.

Накануне своей смерти Владимир пригласил Бориса из Ростова, поручил ему организацию войск, чтобы защищать Киев от печенегов. Есть версия, что Владимир хотел сделать Бориса своим преемником на киевском столе.

Когда отец внезапно умер, не оставив преемника, его старшие сыновья решили захватить престол и избавиться конкурентов.

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Вскоре после смерти Владимира его сын Борис погиб на реке Альта от рук варягов, которых наслал на него брат Святополк Ярополчич. Через некоторое время убийцы по распоряжению Святополка лишают жизни и муромского князя Глеба и древлянского князя Святослава.

Мстителем за братоубийство выступил новгородский князь, старший сын Владимира Великого - Ярослав Мудрый. Во время войны с которым Святополк погиб.

По другой версии событий, изложенной в частности в немецкой хронике Титмара Мерзебургского и скандинавской "Саге об Эймунде", варягов на младших братьев послал именно Ярослав Мудрый. А Святополк в то время еще находился в тюрьме в Вышгороде.

События 1015-1017 годов стали основанием для возникновения признания Бориса и ГлебаСреди историков существует две версии его возникновения. Одна группа исследователей считает, что канонизация братьев произошла еще при жизни князя Ярослава Мудрого - между 1020-м и 1050 годами. Другие склоняются к мнению, что это событие произошло уже при сыновьях князя - в 1072-м.

Греческая церковь знала очень мало святых мирян. Больше всего почитались как святые преподобные аскеты-подвижники и святители, а отдельных мирян канонизировали как мучеников за веру.

Но русские братья-князья "не вписывались" к этому типу святости. Ведь их мученическая смерть была связана не с гонениями на веру, а с борьбой за власть.

Но волна народного почитания Бориса и Глеба оказалась такой мощной, что, несмотря на сомнения и сопротивление представителей византийской церкви, канонизация братьев-мучеников произошла довольно скоро. Чествование Бориса и Глеба скоро вышло за пределы Киевской Руси. В конце XI века культ святых был принят в Византии. В Константинопольском храме Софии устанавливают икону Бориса и Глеба. В Испагаси ставят посвященную им церковь.

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Признания князей Бориса и Глеба - это уважение защитников Руси. Рюриковичи видели в них своих заместителей и молитвенников. В летописях есть упоминания о чудесах исцеления, происходивших у их гроба. Также вспоминают о победах, одержанных их именем и помощью - победа Рюрика Ростиславича над Кончаком, Александра Невского над тевтонцами. Гробу святых совершали паломничество князья - галицкий князь Владимир Владимирович, суздальский князь Святослав Всеволодович, и тому подобное.

В фольклорной традиции святые Борис и Глеб почитаются, прежде всего, как заместители земледельческого труда, поскольку православная церковь отмечает дни памяти братьев несколько раз, и все приходятся на сезон сельскохозяйственных работ.

6 августа также молитвенно почитают память мученицы Христины Тирской, жившей в III веке; святого Афинагора Афинянина, византийского раннехристианского апологета; мученика Капитона, преподобного Иллариона Твавели; преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского; мученика Афанасия Икийского; мученика Феофила Закинфского; мученика Ермогена, святителя Георгия (Конисского), архиепископп Могилёвского. Также поминают замученных советской властью в разные годы православных священников диакона Алфея (Корбанского), иерея Николая (Понгильского), а также священноисповедника иерея Иоанна (Калинина), мирно отошедшего в 1950 году.