6 ноября Дмитровская поминальная суббота: что нужно делать в этот день

6 ноября отмечают Дмитровскую поминальную субботу, в которую принято поминать родственников.

"Сегодня стоит прийти в церковь и помолиться Господу за вечную жизнь усопшим в Царстве Небесном", - рассказал Gazeta.ua отец Михаил Гарбадин.

Дмитровская родительская суббота отмечается ежегодно в субботу перед днем ​​памяти великомученика Димитрия Солунского. День памяти Димитрия Солунского отмечается 8 ноября.

Дмитровская родительская суббота как день поминовения усопших установлена ​​князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Но по мнению историков, Дмитриев день имеет более глубокие, языческие корни. Он приурочен к середине осени, когда наши предки почитали умерших прародителей.

Автор: inlviv.in.ua Сегодня нужно помолиться за усопших родственников

В этот день в церковь несли три хлеба и еду, которая по вкусу покойникам. По народному поверью, первый хлеб предназначался для давно умерших предков, второй - дедам и бабам ближайшего рода, а третий - умершим насильственной смертью на войне, в воде или огне. В этот день в церквях служат заупокойную и молятся о душах умерших.

В Дмитровскую поминальную субботу ужин был особенным. Вспоминать умерших начинали уже с пятницы и для этого обязательно покупали новую белую скатерть, которой застилали поминальный стол. Хозяйки готовили традиционные поминальные блюда - кутью, компот, блины, пироги, а также любимые блюда покойных родственников.

За поминальной трапезой каждый член семьи откладывал по одной ложке от каждого блюда в отдельную тарелку, а затем это все оставляли на ночь умершим. Это делалось для того, чтобы души могли прийти домой и насытиться едой вместе со всей семьей. Рядом с тарелками ставили миску с водой и полотенце, чтобы они смогли умыться после трапезы. В Дмитровскую субботу обязательно помогали бедным и голодным – давали много милостыни, кормили пирогами и просили их молиться о душах умерших.

Люди верили: если в это время ходит много нищих старцев – это хороший знак. Как будто Бог посылает усопших в образе старцев на землю, чтобы они посмотрели, как живут и что делают их потомки. Их непременно звали на обрядовую поминальную трапезу: "Иди, дед, к обеду!"

Верующие христиане, четко соблюдающие церковные каноны, приходят на богослужение в церковь вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помянуть в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами. В качестве пожертвования на храм принято приносить песни продукты – хлеб, сладости, фрукты, овощи. А вот мясные изделия или алкоголь (кроме кагора) жертвовать не стоит.

По народному верованию, святой Дмитрий приносит зиму. Также считалось, что он ключом "запирает землю" и дает хозяйничать зиме, завершая, таким образом, земледельческий год. Он держит у себя ключи, пока не приедет за ними святой Юрий (6 мая) и землю не откроет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещено говорить плохо о покойниках – вспоминать можно только хорошее. Нельзя поминать покойного алкоголем.

Воздержитесь от шумных вечеринок, веселья и проведения больших торжеств – на Дмитровскую субботу это считается грехом. Церковь считает, что унывать, плакать и лить слезы тоже не нужно, так как покойной душе нужна ваша искренняя молитва, а не горе.

Сегодня верующие чествуют день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Эта икона исцеляла людей от многих недугов. В народе в этот день говорили: Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужчин.