6 ноября Дмитровская поминальная суббота: что нужно делать в этот день

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 468
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3249
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 1062
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 513
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10152
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7281
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3267
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3258
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
3
5
4
6
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
На Донбассе военные предупредили &quot;теракт&quot; на химическом предприятии
На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Видео
Все видео
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 6633
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 630
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 999
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6777
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 162
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 05:00

6 ноября Дмитровская поминальная суббота: что нужно делать в этот день

  Комментировать

6 ноября отмечают Дмитровскую поминальную субботу, в которую принято поминать родственников.

"Сегодня стоит прийти в церковь и помолиться Господу за вечную жизнь усопшим в Царстве Небесном", - рассказал Gazeta.ua отец Михаил Гарбадин.

Дмитровская родительская суббота отмечается ежегодно в субботу перед днем ​​памяти великомученика Димитрия Солунского. День памяти Димитрия Солунского отмечается 8 ноября.

Дмитровская родительская суббота как день поминовения усопших установлена ​​князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Но по мнению историков, Дмитриев день имеет более глубокие, языческие корни. Он приурочен к середине осени, когда наши предки почитали умерших прародителей.

Автор: inlviv.in.ua
  Сегодня нужно помолиться за усопших родственников
Сегодня нужно помолиться за усопших родственников

В этот день в церковь несли три хлеба и еду, которая по вкусу покойникам. По народному поверью, первый хлеб предназначался для давно умерших предков, второй - дедам и бабам ближайшего рода, а третий - умершим насильственной смертью на войне, в воде или огне. В этот день в церквях служат заупокойную и молятся о душах умерших.

В Дмитровскую поминальную субботу ужин был особенным. Вспоминать умерших начинали уже с пятницы и для этого обязательно покупали новую белую скатерть, которой застилали поминальный стол. Хозяйки готовили традиционные поминальные блюда - кутью, компот, блины, пироги, а также любимые блюда покойных родственников.

За поминальной трапезой каждый член семьи откладывал по одной ложке от каждого блюда в отдельную тарелку, а затем это все оставляли на ночь умершим. Это делалось для того, чтобы души могли прийти домой и насытиться едой вместе со всей семьей. Рядом с тарелками ставили миску с водой и полотенце, чтобы они смогли умыться после трапезы. В Дмитровскую субботу обязательно помогали бедным и голодным – давали много милостыни, кормили пирогами и просили их молиться о душах умерших.

Люди верили: если в это время ходит много нищих старцев – это хороший знак. Как будто Бог посылает усопших в образе старцев на землю, чтобы они посмотрели, как живут и что делают их потомки. Их непременно звали на обрядовую поминальную трапезу: "Иди, дед, к обеду!"

Верующие христиане, четко соблюдающие церковные каноны, приходят на богослужение в церковь вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помянуть в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами. В качестве пожертвования на храм принято приносить песни продукты – хлеб, сладости, фрукты, овощи. А вот мясные изделия или алкоголь (кроме кагора) жертвовать не стоит.

По народному верованию, святой Дмитрий приносит зиму. Также считалось, что он ключом "запирает землю" и дает хозяйничать зиме, завершая, таким образом, земледельческий год. Он держит у себя ключи, пока не приедет за ними святой Юрий (6 мая) и землю не откроет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещено говорить плохо о покойниках – вспоминать можно только хорошее. Нельзя поминать покойного алкоголем.

Воздержитесь от шумных вечеринок, веселья и проведения больших торжеств – на Дмитровскую субботу это считается грехом. Церковь считает, что унывать, плакать и лить слезы тоже не нужно, так как покойной душе нужна ваша искренняя молитва, а не горе.

Сегодня верующие чествуют день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Эта икона исцеляла людей от многих недугов. В народе в этот день говорили: Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужчин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «6 ноября Дмитровская поминальная суббота: что нужно делать в этот день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 23355
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 20224
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 5 Просмотров: 10485
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7956
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 7913
Общество
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
 Просмотров: 45
Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав
Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав Просмотров: 171
Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию"
Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию" Просмотров: 306
На Новый год рестораны и курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко
На Новый год рестораны и курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко Просмотров: 162
Черкасская область может попасть в красную зону
Черкасская область может попасть в красную зону Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 57427
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть