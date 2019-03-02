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55 тыс. женщин: украинская армия похвасталась личным составом

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55 тыс. женщин: украинская армия похвасталась личным составом
25 тыс. женщин проходят службу по контракту. Фото: humanrights.org.ua

В Вооруженных силах Украины служат и работают более 55 тыс. женщин. Среди них почти 25 тыс. - по контракту.

3 тыс. женщин-военнослужащих работают на офицерских должностях, сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

В 2016 году впервые в истории Украины произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции.

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"Это приблизило Украину к стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Украинские снайперы из Сил специальных операций ВСУ сфотографировались в необычной "форме". На снимках бойцы 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины позируют в цветных спортивных куртках, таких же шапках и с оружием.

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02
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