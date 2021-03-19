5 советов астролога, которые надо знать каждому

Присматривайтесь к тем, кто набивается в друзья. Фото: pixabay.com

19 марта организм будет плохо противостоять внешней инфекции. Избегайте появления простуды. Насморк будет мешать сосредоточиться на работе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет наблюдаться общая физическая слабость, - говорит астролог. - Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками. Эмоции зашкаливают. Многим захочется опустить руки. Заручитесь 5 советами, которые помогут пережить этот день без потерь".

1. Лучше подстроиться под ситуацию, чем пытаться ее сломать.

2. Обходите людей, которые хотят вас убедить в чем-то.

3. Это неделя как материальных достижений, так и больших потерь. Не спешите тратить деньги.

4. Присматривайтесь к тем, кто набивается в друзья.

5. Дайте шанс новому поклоннику.

Овен

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером дольше полежите в теплой ванне.

Телец

Общая слабость может быть вызвана обострением анемии. Дайте организму минеральную поддержку. Ешьте продукты, богатые железом.

Близнецы

Заниматься закаливанием не время. Воздержитесь от купания в холодной воде. Не провоцируйте обострение болезней органов репродуктивной системы.

Рак

Время задуматься над планированием семьи. Можно начинать лечение бесплодия. Оно принесет заметный эффект.

Лев

Хуже будут чувствовать себя больные дискинезией желчегонных путей. Выбирайте постные блюда. Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.

Дева

Организм будет нуждаться в отдыхе. Откажитесь от интенсивных занятий в тренажерном зале. Раньше ложитесь спать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 19 марта: почему все дела лучше перенести на вечер

Весы

Операции на носоглотке желательно перенести на неделю. Есть риск рецидивов. Слизистая будет заживать медленно.

Скорпион

Будет наблюдаться тенденция к снижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать организм в здоровом тонусе.

Стрелец

Продолжается травматично опасный период. Будьте бдительны на улицах. Соблюдайте правила безопасности во время работы.

Козерог

Будет беспокоить урчание в животе. Может возникать тошнота. Боритесь с проявлениями дисбактериоза. Пополните полезную микрофлору кишечника.

Водолей

Боритесь с последствиями простуды. Не допускайте развития астматических явлений. Избавиться от них позже будет непросто.

Рыбы

Будут беспокоить заболевания соматического характера. Лучшим лекарством станет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Астролог рассказала, кого ждут перемены в личной жизни.