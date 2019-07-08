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"5 лет эффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенко на пути к Европе

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&quot;5 лет эффективнее десятилетий&quot;: Юнкер оценил усилия Порошенко на пути к Европе
Юнкер оценил президентсво Порошенко. Фото: RT

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что за 5 лет президентства Петра Порошенко евроатлантический прогресс Украины был больше, чем за предыдущие десятилетия.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Obozrevatel.

"Сейчас это уже 21 саммит, который мы совместно проводим. И мы можем видеть наибольший прогресс. Со времен Майдана он был гораздо больше, чем за предыдущие десятилетия", - отметил Юнкер.

Президент Еврокомиссии также отметил, что, благодаря достижениям последних лет, "отношения между Украиной и Европейским Союзом лучшие за все время", которое Юнкер помнит.

"Я говорю это как человек, который был здесь с самого начала, как сопредседатель нашего первого саммита в Киеве между Украиной и Евросоюзом 5 сентября 1997", – подчеркнул европейский политик.

"Мы все должны гордиться Украиной и нашим партнерством. Европейский Союз и другие финансовые учреждения уже выделили более 15 000 000 000 евро для того чтобы поддержать процесс реформ в Украине. И делают это с 2014 года", – заявил он.

Также Юнкер напомнил, что сближение между Украиной и Евросоюзом особенно стало ощутимым после либерализации визового режима. "С 1 июня 2018 уже 3 миллиона визитов было из Украины в ЕС. Благодаря нашему соглашению о зоне свободной торговли, Украина может быстрее расти. И таким образом быстрее достигать прогресса. После того, как эти соглашения вступили в силу, мы уже видим рост на 49 процентов", – отметил он.

Также Жан-Клод Юнкер подтвердил, что европейские страны поддерживали и будут поддерживать Украину в ее пути к интеграции с ЕС. "Наше партнерство - это обоюдная солидарность и дружба, именно поэтому мы и подтверждаем эту солидарность конкретной поддержкой", – сказал он.

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