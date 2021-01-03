42-летняя женщина родила 18-го ребенка

В Хмельницком 42-летняя Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка. Сына назвала Павликом. Фото: suspilne.media

В Хмельницком 42-летняя Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка.

Новорожденного мальчика, который родился весом 4 кг 100 г, назвали Павликом. У него 9 братьев и 8 сестер.

Такие роды впервые в Хмельницкой области, рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник, передает Общественное.

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"Восемнадцатых родов не было. Были до этого 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - говорит Людмила Мельник.

Интересно, что в 2020 году женщина родила двоих детей - 1 января, и 29 декабря. Таким образом почти ровно год назад на свет появился 17-й ребенок в семье, сестренка Павлика.

79-летний Иван Иванцов из города Виноградов Закарпатской области впервые стал отцом в 67 лет. А сейчас вместе с женой 48-летней Мариной Ивановной воспитывают троих детей - Иванну, 12 лет, 9-летнего Илью и Марианну, 7 лет.