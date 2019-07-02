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вторник, 02 июля 2019 17:26

400 кг кокаина собирались переправить через Украину

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400 кг кокаина собирались переправить через Украину
Наркотики доставили из Колумбии. Фото: Facebook Vyacheskav Abroskin

Украинские правоохранители задержали партию колумбийского кокаина весом 400 кг. Его собирались продавать в Западной Европе. В преступный синдикат входили трое украинцев, граждане Нидерландов, России и Великобритании.

Всего было задержано 9 человек, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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"Были изъяты сначала 270, потом еще 70 и 60 килограммов", - уточнил глава полиции.

Первую партию обнаружили 19 июня, вторую - 1 июля. Ориентировочно, наркотики стоили $62 млн.

На Закарпатье в Мукачево обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет за историю независимой Украины. Сумма найденного товара составляет 70 млн грн.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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