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среда, 24 февраля 2021 22:27

40% украинских земель могут стать неплодородными

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40% украинских земель могут стать неплодородными
Из-за агрессивной сельскохозяйственной деятельности украинская почва теряет плодородие. Фото: Ekonews

В Украине около 40% сельхозземель могут потерять плодородие.

Порча качества почвы связана с усиленной сельскохозяйственной деятельностью агрохолдингов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Института географии НАН Украины по заказу ОО "Экодия".

Как отмечается, доля почвоистощающих культур - кукурузы, подсолнечника, рапса и сои - в посевах по всей Украине выросла на 2,7% с 2017 по 2020 годы. При этом уменьшение доли этих культур произошло только в пяти областях: Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Одесской и Запорожской.

"Основная причина стремительного увеличения посевных площадей под эти культуры - интенсивная сельскохозяйственная деятельность аграрных компаний. Они заинтересованы в выращивании более прибыльных культур, которыми являются кукуруза, подсолнечник, рапс и соя.

В 2020 году только 10 крупнейших агрохолдингов контролировали 2,66 млн га с/х земель. Последствиями такой "агрессивной" сельскохозяйственной деятельности является не только рост риска деградации почв, но и вероятность ухудшения качества грунтовых и поверхностных вод, исчезновение ручьев и заиления малых рек, потери биоразнообразия территории", - сказано в сообщении.

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"Для того, чтобы предотвратить такие опасные экологические последствия, правительство и частные компании должны способствовать внедрению технологии органического сельского хозяйства, технологии минимальной обработки почвы (no-till), а также точного земледелия, которое уменьшит расходы пестицидов и минеральных удобрений.

Кабмин должен разработать программу и план действий по выводу из интенсивного использования уже деградированные земли. Верховная Рада должна срочно принять законопроект 3091-д, который касается реформы системы государственного экологического контроля, в том числе и за землепользованием", - отметил эксперт по землепользованию ОО "Экодия" Михаил Амосов.

Все живые существа выполняют определенную функцию на планете. Начиная от мелких насекомых к крупнейших млекопитающих. Животные разрыхляют почву, способствуют проникновению влаги, обогащают органическими веществами, повышают плодородие и участвуют во многих других важных процессах.

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