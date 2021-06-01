40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games

31 мая в Киеве объявили результаты Национального отбора в сборную из адаптивных видов спорта на Warrior Games (англ. Игры Воинов — Gazeta.ua)

Warrior Games (Игры Воинов) - это международное мультиспортивное мероприятие для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей. Соревнования проводятся с 2010 года в США. В первые годы своего существования участие в турнире принимали команды родов войск американской армии: Сил специальных операций, Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты, Воздушных Сил, Военно-морского флота совместно с Береговой охраной США. С 2013 года к соревнованиям присоединились и представители Вооруженных Сил Великобритании, а 2021 в Орландо, штат Флорида впервые участие в "Играх Воинов" возьмет и сборная команды Украины и еще 6 государств-партнеров.

С более 250 участников, раненых ветеранов и военнослужащих, выбрали 40 лучших. Которые с 12 по 22 сентября этого года представят Украину на международных соревнованиях Warrior Games в Орландо (штат Флорида, США)





Фото: Официальная страница украинской команды Warrior Games

Адаптивные виды спорта в программе Warrior Games: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг, волейбол сидя.

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При подборе кандидатов учитывали четыре критерия: спортивный результат, реабилитация, спортивная этика и отношения. Лучшие ветераны-спортсмены конкурировать с коллегами из США, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Попасть в сборную Украины Warrior Games 2021 имели возможность ветераны и действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, а также добровольческих формирований, получивших ранения, были травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.





Отбор и подготовку сборной Украины осуществляет Министерство ветеранов Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина", Федерацией стронгмену Украины, фонда "Повернись живим" и при поддержке межправительственной рабочей группы.

В течение трех месяцев будет подготовка спортсменов, в июле и августе пройдут подготовительные сборы команды. До 4 июня все отобранные спортсмены должны подписать личные соглашения.

Соревнования Warrior Games состоятся 12-22 сентября 2021 в спортивном комплексе ESPN Wide World of Sports, Орландо, Флорида, США

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