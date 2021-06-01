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вторник, 01 июня 2021 22:01

40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
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31 мая в Киеве объявили результаты Национального отбора в сборную из адаптивных видов спорта на Warrior Games (англ. Игры Воинов — Gazeta.ua)

Warrior Games (Игры Воинов) - это международное мультиспортивное мероприятие для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей. Соревнования проводятся с 2010 года в США. В первые годы своего существования участие в турнире принимали команды родов войск американской армии: Сил специальных операций, Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты, Воздушных Сил, Военно-морского флота совместно с Береговой охраной США. С 2013 года к соревнованиям присоединились и представители Вооруженных Сил Великобритании, а 2021 в Орландо, штат Флорида впервые участие в "Играх Воинов" возьмет и сборная команды Украины и еще 6 государств-партнеров.

С более 250 участников, раненых ветеранов и военнослужащих, выбрали 40 лучших. Которые с 12 по 22 сентября этого года представят Украину на международных соревнованиях Warrior Games в Орландо (штат Флорида, США)

Участник команды сборной Украины на Warrior Games
Фото: Официальная страница украинской команды Warrior Games
Участник команды сборной Украины на Warrior Games
Участник команды сборной Украины на Warrior Games
Участник команды сборной Украины на Warrior Games
Участник команды сборной Украины на Warrior Games

Адаптивные виды спорта в программе Warrior Games: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг, волейбол сидя.

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При подборе кандидатов учитывали четыре критерия: спортивный результат, реабилитация, спортивная этика и отношения. Лучшие ветераны-спортсмены конкурировать с коллегами из США, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Попасть в сборную Украины Warrior Games 2021 имели возможность ветераны и действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, а также добровольческих формирований, получивших ранения, были травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

Отбор и подготовку сборной Украины осуществляет Министерство ветеранов Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина", Федерацией стронгмену Украины, фонда "Повернись живим" и при поддержке межправительственной рабочей группы.

В течение трех месяцев будет подготовка спортсменов, в июле и августе пройдут подготовительные сборы команды. До 4 июня все отобранные спортсмены должны подписать личные соглашения.

Соревнования Warrior Games состоятся 12-22 сентября 2021 в спортивном комплексе ESPN Wide World of Sports, Орландо, Флорида, США

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