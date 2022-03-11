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пятница, 11 марта 2022 20:20

3,5 тысячи жителей Дымерской общины вывезли на безопасные территории

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3,5 тысячи жителей Дымерской общины вывезли на безопасные территории
3,5 тысяч мирных жителей Дымерской территориальной общины вывезли на безопасные территории. Фото: pravda.com.ua

Полицейские Киевской области и органы местного самоуправления с обществом Красного Креста вывезли более 3,5 тысяч мирных жителей Дымерской территориальной общины.

Об этом сообщает Telegram канал Алярм.

"Полицейские Киевской области вместе с органами местного самоуправления и обществом Красного Креста эвакуировали мирных жителей Дымерской территориальной общины. Более 3500 человек наконец-то смогли выехать с оккупированной территории. Длительное время дети, женщины, мужчины и пожилые люди находились под обстрелами без света. все в безопасности", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что колонна, которая должна была вывезти жителей Бучи и Гостомеля, вернулась с эвакуированными в Белогородку Бучанского района.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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