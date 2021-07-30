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суббота, 31 июля 2021 08:35

31 июля День ангела отмечают обладатели популярных имен. Не забудьте их поздравить

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31 июля День ангела отмечают обладатели популярных имен. Не забудьте их поздравить
Святой Имелиан пострадал за веру во время гонений христиан. Фото: pinterest.com

Православная церковь 31 июля отмечают память преподобного Иоанна Многострадального и святого Имелиана.

День Ангела сегодня отмечают Иван и Иванка.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть добрые и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Иванки - необычные женщины. Они успешные и сильные личности. Иногда бывают излишне резкими, настойчивыми и высокомерными. Иванка имеет неиссякаемую энергию, целеустремленность. Сочетает в себе женственность и гибкость ума. Благодаря этим качествам эти женщины всегда получают желаемое и в карьере, и в личной жизни.

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Поздравления для Ивана

Будь мужчиной настоящим:
Ляг скорее на диван
И врубай футбол, пей пиво.
В общем, с праздником, Иван!

Я желаю без напряга
Гвозди в стену забивать
И носочки креативно
По квартире раскидать.

***

Принимай поздравленья, Иван!
Будь всегда на волне позитива,
Пусть развеется скуки туман,
Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,
Сто вершин покори, не робея,
Чтоб легко подытожить ты смог:
Я такой! Я смогу! Я сумею!

***

Тебе, Иван, желаю счастья,
Пусть ждёт везение в миг любой,
Начнут желания сбываться
Придёт во всём успех большой!

Мечты скорей осуществятся,
А сердце бьётся от любви:
Всего, что хочешь, добивайся
И смело, радостно живи!

Поздравления для Иванки

Иванна, с именинами тебя!
Каждый день встречай с улыбкою, любя,
Но готова будь держать удар.
Жизнь цени, как самый ценный дар.

Помни, ты – большая молодец,
Сможешь все, ведь ты в душе боец.
Жить желаю в доброй атмосфере,
Быть успешной в жизни и в карьере.

***

Иванна, от души всей поздравляю
С Днем Ангела сегодня я тебя!
Всех благ на свете я тебе желаю,
Живи, надеясь, радуясь, любя.

Пускай судьбы широкая дорога
К победам ослепительным ведет.
Счастливых шансов я желаю много,
Пускай тебе всегда, во всем везет!

***

Хорошей и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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Дата
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