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среда, 28 июля 2021 03:00

28 июля День ангела отмечают владельцы двух величественных имен
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28 июля День ангела отмечают Василий и Владимир. Не забудьте поздравить именинников.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен и выбрать удачное приветствия.

Имя Василий греческого происхождения, означает "царский". Производным от мужского имени Василий является женское - Василиса.

На территорию Руси имя пришло из Византии вместе с христианством. Сам князь Владимир Ярославич был крещен именем Василий. После крещения Руси, этим именем часто называли детей в семьях различных ветвей рода Рюриковичей.

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Имя Владимир имеет славянское происхождение, состоит из двух частей "волод" (владеть) и "мир", то есть тот, кто владеет миром.

Первоначально имя Владимир языческое, но впоследствии его включили в христианский перечень имен, поскольку так звали князя Владимира Святославовича, который крестил Русь и был впоследствии провозглашен святым. Впрочем, популярности имя приобрело лишь в XIX веке. Входит в ТОП-5 самых популярных имен среди стран СНГ и ближнего зарубежья.

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ

Поздравление для именинников
Фото: listivki.olkol.com
Поздравление для именинников
Поздравление для именинников
Поздравление для именинников
Поздравление для именинников

28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира Святославовича, который в крещении получил имя Василий. Также сегодня отмечают годовщину Крещения Руси, что является государственным праздником. Многие православных церквей в этот день устраивают особые богослужения и звенят в колокола.

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