27 мая поминают святого, искушенного дьяволом

27 мая православная церковь почитает мучеников Исидора и Максима, преподобных Серапиона Синдонита и Никиту Киево-Печерского, а также святого Леонтия. Фото: Ольга Стенько

27 мая православная церковь Украины молитвенно почитает память мученика Исидора, мученика Максима Азиатского, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, преподобного Серапиона Синдонита Египетского, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского.

Преподобный Серапион вел подвижническую жизнь в Египте в IV веке. Будучи настоящим учеником Христа, он жил, ничем не владея и не имея во владении даже кельи. Без сумы путешествовал, одетый в любую погоду в одну простую льняную тунику - синдонит, будучи перед людьми живым примером евангельского совершенства.

Святой мученик Исидор родом из Александрии жил в III веке на острове Хиосе. В первый год правления императора Декия был издан указ переписать всех способных служить в войсках Римской империи. Святого Исидора, рослого, с крепким телосложением, приняли в полк военачальника Нумерия. Святой Исидор был христианином, поэтому отказался поклоняться идолам и приносить жертву богам, как того требовали военачальники. За это его подвергли пыткам, отрезали язык. Но когда и это не заставило его предать христианскую веру, мученику отсекли голову.

Во времена императора Декия пострадал и святой мученик Максим Азиатский, который был мирянином и занимался торговлей. Будучи благочестивым христианином, многих язычников приводил к вере во Христа и убеждал принять крещение. Однажды, когда язычники собрались для принесения своим богам человеческой жертвы, святой Максим возмутился и, не вынося такого зрелища, бросился к ним, громко обличая их нечестие и заблуждение, называя идолов бездушными созданиями людей. Разъяренные язычники забили мученика камнями.

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Святитель Никита, епископ Новгородский, жил в XI веке в Киеве. У молодости совершил постриг в Киево-Печерского монастыря и вскоре попросил разрешения у игумена пойти в затвор. Игумен предупредил его о преждевременности такого подвига для молодого инока и благословил Никиту на служение вместе с братьями. Но он, понадеявшись на свои силы, не послушался.

В затворе святой Никита впал в искушение. Дьявол явился ему в виде ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет, как совершенном монаху: "Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться за тебя", - и стал около затворника, делая вид, что молится за него. Соблазненный монах Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел.

Тогда Киево-Печерские старцы пришли к искушенного и, помолившись, отогнали от него беса. После этого преподобный Никита, оставив затвор, жил в строгом посте и молитве, больше упражняясь в послушании и смирении. Впоследствии Никиту рукоположили епископом в Новгород, и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. Однажды во время засухи он молитвой низвел дождь с неба, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар. 13 лет руководил святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году.

27 мая также поминают святого Леонтия, патриарха Иерусалимского. Он, по свидетельству святого Григория Паламы, был патриархом в 1223 - 1261 годах. Житие его подробно описано Феодором, монахом Константинопольским.