27 мая: кто празднует День Ангела и как поздравить именинников в стихах

27 мая именинники Леонтий, Максим и Никита. Фото: unsplash.com

27 мая День Ангела у Леонтия, Максима и Никиты. Не забудьте поздравить знакомых именинников.

Варианты стихотворных поздравлений для каждого имени предлагает Gazeta.ua.

Мужское имя Леонтий имеет греческое происхождение, и в переводе означает "львиный", от леон - лев. Когда-то довольно популярное, последние десятилетия имя Леонтий теряет позиции. Чаще встречается за рубежом в форме Леон.

Поздравление для Леонтия

Леонтий означает "львиный"!

Ты празднуешь сегодня именины,

С чем искренне тебя мы поздравляем

И в жизни наилучшего желаем.

Счастливых дней, блаженных снов,

Больших надежд, хмельных пиров,

Смеяться, песни петь, любить,

Большую жизнь до дня испить!

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Мужское имя Максим происходит из Древнего Рима, образованное от латинского maximus, что означает "наибольший", "величайший".

Поздравления для Максима

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым - настроенье,

А нескончаемым - веселье.

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Мужское имя Никита походит от греческого Никитос, что означает "победитель". В разных странах встречаются разные формы. Так, у белорусов это Микита, в России - Никита. Интересно, что в европейских странах Никита́ это исключительно женское имя, мужское же же произносится как Ницет, Ницетас.

Поздравление дла Никиты

Никита - "победитель", от слова Никитос!

Тебя мы поздравляем с днем Ангела всерьез!

Здоровым будь ты всем на диво,

Разумным, сильным и счастливым.

Живи до старости в любви да в радости!

27 мая православная церковь Украины молитвенно поситает память преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского; мученика Максима, мученика Исидора, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, и преподобного Серапиона Синдонита.