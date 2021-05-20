27 мая: кто празднует День Ангела и как поздравить именинников в стихах

27 мая День Ангела у Леонтия, Максима и Никиты. Не забудьте поздравить знакомых именинников.
Варианты стихотворных поздравлений для каждого имени предлагает Gazeta.ua.
Мужское имя Леонтий имеет греческое происхождение, и в переводе означает "львиный", от леон - лев. Когда-то довольно популярное, последние десятилетия имя Леонтий теряет позиции. Чаще встречается за рубежом в форме Леон.
Поздравление для Леонтия
Леонтий означает "львиный"!
Ты празднуешь сегодня именины,
С чем искренне тебя мы поздравляем
И в жизни наилучшего желаем.
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!
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Мужское имя Максим происходит из Древнего Рима, образованное от латинского maximus, что означает "наибольший", "величайший".
Поздравления для Максима
Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым - настроенье,
А нескончаемым - веселье.
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Мужское имя Никита походит от греческого Никитос, что означает "победитель". В разных странах встречаются разные формы. Так, у белорусов это Микита, в России - Никита. Интересно, что в европейских странах Никита́ это исключительно женское имя, мужское же же произносится как Ницет, Ницетас.
Поздравление дла Никиты
Никита - "победитель", от слова Никитос!
Тебя мы поздравляем с днем Ангела всерьез!
Здоровым будь ты всем на диво,
Разумным, сильным и счастливым.
Живи до старости в любви да в радости!
27 мая православная церковь Украины молитвенно поситает память преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского; мученика Максима, мученика Исидора, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, и преподобного Серапиона Синдонита.
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