26 сентября день ангела отмечают владельцы уникальных имен

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26 сентября именины отмечают владельцы таких имен: Илья, Леонтий, Петр. Не забудьте поздравить виновников торжества с днем ангела!

Имя Илья имеет еврейское происхождение. С древнееврейского имени Элияху означает "Бог мой - Господь", можно перевести как "верующий".

Имя Леонтий появилось у древних греков. Сначала имя звучало как Леонтиос и восходит к слову "леонтейос" на современную украинскую переводится как "львиный".

Имя Петр появился в Древней Греции, и на современную украинскую переводится как "булыжник" или "гора". Некоторые лингвисты считают, что имя Петр правильнее будет интерпретировать как "неподвижный" или "твердый".

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Gazeta.ua предлагает выбрать оригинальные поздравления для близких и друзей.

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

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Прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

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Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

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Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

С днем ангела я поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется – случится,

Ну а счастье – вечно длится,

Если встретятся невзгоды –

Пусть не сделают погоды!

***

С днем ангела я поздравляю

И в этот день тебе желаю:

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

26 сентября церковь празднует обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресения Словущего. Этот праздник установлен в память о завершении строительства и освящения храма.