25 июля церковь почитает первых святых мучеников Киевской Руси

 
Ексклюзивы
1/5
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
9 Просмотров: 567
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1008
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 2709
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 297
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9315
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 405
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 540
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
4
7
6
3
12
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Вакцинация в поле, спасатели ищут пострадавших от ливней, а собаки выпивают в баре: подборка пятничных фото
Вакцинация в поле, спасатели ищут пострадавших от ливней, а собаки выпивают в баре: подборка пятничных фото
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 702
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1215
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 504
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1170
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 333
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 05:00

25 июля церковь почитает первых святых мучеников Киевской Руси

  Комментировать

25 июля православная церковь восточного обряда отмечает день поминовения мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве - христиан, стали первыми известными мучениками в Киевской Руси за веру.

Мученики пострадали от язычников. Которые, подстрекаемые жрецами, убили юношу Ивана, так по жребию должен быть принесен в жертву кумирам, и его отца Феодора, который противостоял толпы и обличал тщету ее кумиров. Об этом сообщает в повести временных лет Нестор Летописец.

Автор: crkvenikalendar.com
  Мучеников Федора и Иоанна церковь вспоминает 25 июля
Мучеников Федора и Иоанна церковь вспоминает 25 июля

Точная дата гибели варягов Феодора и Иоанна неизвестна. По основной версии, они погибли 12 июля 978 года, на следующий день после вокняжения Владимира в Киеве, сопровождавшийся вознесением благодарности богам и совершением ритуальных убийств. Считается, что смерть Федора и его сына Иоанна косвенно повлияли на решение Владимира стать христианином. Что в конечном итоге привело к крещению ним Руси в 988 году.

На месте мученической смерти варягов Владимир Великий построил впоследствии Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный храм Киева, освященный 12 мая 996 года.

Мученики Прокл и Иларий, уроженцы поселка Калипта близ Анкары пострадали во время гонения при императоре Траяне во II веке. Были родственниками. Когда Прокла схватили, мучили и вели в сопровождении солдат на казнь, дорогой им встретился проклов племянник - Иларий. Он со слезами обнял дядю-мученика и тоже исповедал себя христианином. Парня тоже схватили. Казнили через три дня после мученической смерти его старшего родственника.

Преподобный Михаил Малеин - подвижник и игумен, византийский святой. Родился в Каппадокии в конце IX века. Был дядей греческого императора Фоки. После окончания учебы покинул мир и стал монахом на горе Малеон, в окрестности славной впоследствии горы Афон в Греции. Мирно почил в 962 году. В честь преподобного Михаила Малеина был назван первый царь династии Романовых Михаил Федорович, родившийся 12 июля - в день памяти преподобного Михаила Малеина. Это послужило причиной роста почитания святого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся

Мученица Голиндуха жила в Персии в VI веке. Была женой главного волхва персидского царства. Узнав о христианстве, она уверовала в единого Бога, крестилась именем Мария. После Крещения бросила мужа-волхва, и тот пожаловался царю. Голиндуху убеждали вернуться к мужу и сам царь, и посланные им сановники, и знатные женщины. За решительный отказ царь приговорил женщину к пожизненному тюремному заключению. В тюрьме святая Мария-Голиндуха пробыла 18 лет. В конце жизни святая Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась Гробу Господню и другим святыням. На обратном пути она умерла в 591 году в церкви святого мученика Сергия в Низибии.

Праведная Вероника, по преданию Евангелия от Матфея, была той кровоточивой женщиной, которая получила исцеление от прикосновения к краю ризы Христовой.

Автор: crkvenikalendar.com
  Праведную Веронику поситают 25 июля
Праведную Веронику поситают 25 июля

Вероника находилась в Иерусалиме во время осуждения Иисуса Христа на крестные страдания. Когда Спаситель нес свой крест на Голгофу, она слилась с толпой иудеев и следовала за ним. Увидев, как Иисус пал под тяжестью креста, она сжалилась над ним и, подбежав, напоила его водой. Сделав это, Вероника полотенцем вытерла его окровавленное лицо. Придя домой, обнаружила, что на полотенце запечатлелся лик Христа. Этот полотенце святой Вероники со временем попало в Рим и стало известно под именем Нерукотворного образа. Отличается этот образ от Нерукотворного образа восточной Церкви тем, что в нем на главе Спасителя изображается терновый венец.

Также в этот день молитвенно почтили проповедников Иоанна и Гавриила, Святогорцев, живших в X веке; преподобного юродивого Арсения Новгородского, скончавшегося в 1570 году; священномученика Симона Воломського (Устюжского), скончавшегося в 1641 году; святителя Григория Каллидоса, митрополита Ираклийского, святителя Серапиона Владимирского, что скончался в глубокой старости в 1275-м.

25 июля День Ангела празднуют Федор, Иван, Михаил, Мария, Вероника, Гавриил, Арсений, Семен, Григорий.

Если знаете людей с такими именами - не забудьте их поздравить, а Gazeta.ua вам в этом поможет. Для ты, кто выбирает, как назвать ребенка, объясняем значение имен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «25 июля церковь почитает первых святых мучеников Киевской Руси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 13032
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 12411
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 10260
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 9315
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6867
Общество
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 378
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
4
 1 Просмотров: 594
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
 9 Просмотров: 567
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 13041
Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире
Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
9
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
5
Соратник Авакова ушел из МВД
4
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 56796
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть