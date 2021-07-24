25 июля церковь почитает первых святых мучеников Киевской Руси

25 июля православная церковь восточного обряда отмечает день поминовения мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве - христиан, стали первыми известными мучениками в Киевской Руси за веру.

Мученики пострадали от язычников. Которые, подстрекаемые жрецами, убили юношу Ивана, так по жребию должен быть принесен в жертву кумирам, и его отца Феодора, который противостоял толпы и обличал тщету ее кумиров. Об этом сообщает в повести временных лет Нестор Летописец.

Автор: crkvenikalendar.com Мучеников Федора и Иоанна церковь вспоминает 25 июля

Точная дата гибели варягов Феодора и Иоанна неизвестна. По основной версии, они погибли 12 июля 978 года, на следующий день после вокняжения Владимира в Киеве, сопровождавшийся вознесением благодарности богам и совершением ритуальных убийств. Считается, что смерть Федора и его сына Иоанна косвенно повлияли на решение Владимира стать христианином. Что в конечном итоге привело к крещению ним Руси в 988 году.

На месте мученической смерти варягов Владимир Великий построил впоследствии Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный храм Киева, освященный 12 мая 996 года.

Мученики Прокл и Иларий, уроженцы поселка Калипта близ Анкары пострадали во время гонения при императоре Траяне во II веке. Были родственниками. Когда Прокла схватили, мучили и вели в сопровождении солдат на казнь, дорогой им встретился проклов племянник - Иларий. Он со слезами обнял дядю-мученика и тоже исповедал себя христианином. Парня тоже схватили. Казнили через три дня после мученической смерти его старшего родственника.

Преподобный Михаил Малеин - подвижник и игумен, византийский святой. Родился в Каппадокии в конце IX века. Был дядей греческого императора Фоки. После окончания учебы покинул мир и стал монахом на горе Малеон, в окрестности славной впоследствии горы Афон в Греции. Мирно почил в 962 году. В честь преподобного Михаила Малеина был назван первый царь династии Романовых Михаил Федорович, родившийся 12 июля - в день памяти преподобного Михаила Малеина. Это послужило причиной роста почитания святого.

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Мученица Голиндуха жила в Персии в VI веке. Была женой главного волхва персидского царства. Узнав о христианстве, она уверовала в единого Бога, крестилась именем Мария. После Крещения бросила мужа-волхва, и тот пожаловался царю. Голиндуху убеждали вернуться к мужу и сам царь, и посланные им сановники, и знатные женщины. За решительный отказ царь приговорил женщину к пожизненному тюремному заключению. В тюрьме святая Мария-Голиндуха пробыла 18 лет. В конце жизни святая Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась Гробу Господню и другим святыням. На обратном пути она умерла в 591 году в церкви святого мученика Сергия в Низибии.

Праведная Вероника, по преданию Евангелия от Матфея, была той кровоточивой женщиной, которая получила исцеление от прикосновения к краю ризы Христовой.

Автор: crkvenikalendar.com Праведную Веронику поситают 25 июля

Вероника находилась в Иерусалиме во время осуждения Иисуса Христа на крестные страдания. Когда Спаситель нес свой крест на Голгофу, она слилась с толпой иудеев и следовала за ним. Увидев, как Иисус пал под тяжестью креста, она сжалилась над ним и, подбежав, напоила его водой. Сделав это, Вероника полотенцем вытерла его окровавленное лицо. Придя домой, обнаружила, что на полотенце запечатлелся лик Христа. Этот полотенце святой Вероники со временем попало в Рим и стало известно под именем Нерукотворного образа. Отличается этот образ от Нерукотворного образа восточной Церкви тем, что в нем на главе Спасителя изображается терновый венец.

Также в этот день молитвенно почтили проповедников Иоанна и Гавриила, Святогорцев, живших в X веке; преподобного юродивого Арсения Новгородского, скончавшегося в 1570 году; священномученика Симона Воломського (Устюжского), скончавшегося в 1641 году; святителя Григория Каллидоса, митрополита Ираклийского, святителя Серапиона Владимирского, что скончался в глубокой старости в 1275-м.

25 июля День Ангела празднуют Федор, Иван, Михаил, Мария, Вероника, Гавриил, Арсений, Семен, Григорий. Если знаете людей с такими именами - не забудьте их поздравить, а Gazeta.ua вам в этом поможет. Для ты, кто выбирает, как назвать ребенка, объясняем значение имен.