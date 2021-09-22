24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен

24 верен День ангела отмечают владельцы имен Дмитрий, Роман и Сергей.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о значении и происхождении этих имен, а также выбрать яркую открытку для причастных к празднику.

Дмитрий - украинское мужское имя, как считают, связано с именем Деметры, богини земли и плодородия с древнегреческой мифологии. Переводится примерно так: "Тот, кто принадлежит Деметре". Славянизированная форма греческого имени Деметриос.

Имя Роман имеет латинское происхождение и означает римлянин. А вот с древнегреческого языка переводится как "сильный" и "крепкий".

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Сергей - мужское имя, происходит от древнеримского родового имени Sergius, также присутствует в святцах как имя. Оно не имеет однозначной трактовки. Возможно, происходит от древнего этрусского имени. Возможно, имя имеет этимологический связь со словами servus - "служитель", "раб" или servator - "защитник".

Фото: Pyliava/pinterest

24 сентября Православная церковь чтит память святой Феодоры Александрийской. Женщина прославилась чрезвычайной красотой и мужественным характером. Она была счастлива в браке, но один богатый человек, пораженный красотой Феодоры, пытался склонить ее к измене. Феодора все время отказывала. Но он обманом соблазнил женщину. Когда та поняла, что изменила, то от стыда ушла в монастырь. Чтобы ее не нашли, обрезала волосы и назвалась мужскими именем.