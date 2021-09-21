22 сентября День ангела отмечают владельцы 10 имен - кого поздравлять

22 сентября много именинников. День Ангела отмечают Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей и Сергей.
Gazeta.ua предлагает не игнорировать это события, а поздравить друзей и родных, причастных к празднику. А именинники в знак благодарности могут угостить близких кофе и сладостями или бокалом вина.
Сделать этот день еще более праздничным помогут душевные поздравления и яркие открытки.
Поздравление в прозе
В этот день ты справляешься не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый. Ну, а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе хорошего и верного помощника, который укроет тебя от любой непогоды своим крылом!
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
Поздравления в стихах
Поздравление на день ангела
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Живи и помни: за плечами
Хранитель-ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет ангел твой!
***
В День ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
22 сентября православные верующие отмечают второй день Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память родителей Девы Марии праведных Богоотцов Иоакима и Анны, иначе их еще называют святой двоицой.
Анна и Иокамы является примером настоящей любви и крепкого брака. Они не могли иметь детей, за что годами терпели насмешки и презрение. Но ни разу не опустили рук, а ежедневно моли Бога о отпрыска. В результате уже в пожилом возрасте пары появилась дочь Мария, которая впоследствии стала матриью Иисуса Христа.
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