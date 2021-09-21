22 сентября День ангела отмечают владельцы 10 имен - кого поздравлять

22 сентября много именинников. День Ангела отмечают Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей и Сергей.

Gazeta.ua предлагает не игнорировать это события, а поздравить друзей и родных, причастных к празднику. А именинники в знак благодарности могут угостить близких кофе и сладостями или бокалом вина.

Сделать этот день еще более праздничным помогут душевные поздравления и яркие открытки.

Поздравление в прозе

В этот день ты справляешься не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый. Ну, а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе хорошего и верного помощника, который укроет тебя от любой непогоды своим крылом!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления в стихах

Поздравление на день ангела

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет ангел твой!

***

В День ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Фото: pryvitannya.com

22 сентября православные верующие отмечают второй день Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память родителей Девы Марии праведных Богоотцов Иоакима и Анны, иначе их еще называют святой двоицой. Анна и Иокамы является примером настоящей любви и крепкого брака. Они не могли иметь детей, за что годами терпели насмешки и презрение. Но ни разу не опустили рук, а ежедневно моли Бога о отпрыска. В результате уже в пожилом возрасте пары появилась дочь Мария, которая впоследствии стала матриью Иисуса Христа.