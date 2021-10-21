22 октября день ангела празднуют владельцы популярных мужских имен

Православная церковь 12 октября чтит память Иакова Алфеева. Он является одним из 12 апостолов и братом апостола Матфея.
День Ангела сегодня отмечают Максим, Петр и Константин.
Имя Максим означает "величайший". Он любит общение с женщинами и часто до брака имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты, дружелюбны и мужественные. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.
Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и других творческих занятий. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.
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В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Эти мужчины трудно находят общий язык с людьми. Имеют немного друзей, но тех, в ком уверены. К работе Константин относится добросовестно и ответственно. Он легко увлекается яркими женщинами. Однако так же быстро разочаровывается в них.
Поздравления для именинников:
С Днём Ангела тебя я поздравляю,
Желаю тебе всяких земных благ,
И чтобы Ангел летел не отставая,
Чтоб охранял и было только так!
Ведь это он нас от всего спасает,
И бережёт нас для своих родных,
Лишь только он дорогу твою знает,
Лишь только он, святейший, из святых!
***
Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!
***
Теплом души согрет прекрасный день.
Его тепло передается нам.
Пусть на твои глаза не ляжет тень,
Пусть радость будет счет вести годам.
И в этот день сказать еще хочу,
Что ты – мой лучший и надежный друг.
А ангелу поставлю я свечу,
Чтоб вы не разорвали своих рук.
Чтоб он тебя всегда оберегал,
Хранил тебя в небесной тишине,
Крылом своим пернатым укрывал,
А мы тебе поможем на земле.
***
Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!
***
Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!
На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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