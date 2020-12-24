2021 год способствует прочным бракам - астролог назвала наиболее удачные даты

Этот год способствует прочным бракам. Фото: pixabay.com

В 2021 году родятся семьи, которым не страшны бедность и бытовые ссоры. Они легко будут выходить из положения, потому что будут держаться вместе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Этот год способствует прочным бракам, - говорит астрологиня. - Благоприятные для свадьбы даты: от 26 февраля до 20 марта, от 15 апреля по 8 мая, от 3 до 26 июня, от 16 августа до 10 сентября".

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По словам астролога лучше не идти под венец от 22 марта до 14 апреля, от 16 сентября до 7 октября, с 19 декабря по 30 января 2022 года.

Астролог объяснила, почему 2021 года будут рождаться упрямы, неуступчивые, сильные и здоровые дети.