200 единиц техники "расфигачили" под Мелитополем – Ким

Под Мелитополем уничтожили штаб оккупантов и 200 единиц военной техники. Фото: ostannipodii.com

Под Мелитополем украинские военные разбили около 200 машин оккупантов. Также был уничтожен штаб с начальством захватчиков.

Об этом сообщает Telegram канал "Правда Геращенко".

"Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой Запорожской области вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем - около 200 машин - была разбита до основания нашей артиллерией", - говорится в сообщении.

Также указывают, что штаб с начальством оккупантов под Мелитополем полностью разгромили.

На это сообщение отреагировал глава Николаевской ОГА Виталий Ким: "200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченной и взятой в окружение – это самый лучший подарок! Слава ВСУ", - прокомментировал чиновник, у которого сегодня, 13 марта, день рождения.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.