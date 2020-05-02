2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка

Фото: "Думская"

В Одессе отмечают 6 годовщину событий на Куликовом поле. Там в 2014 году во время столкновений и пожара погибли 42 человека.

Из-за карантина полиция по два человека пропускает желающих возложить цветы, сообщает "Радио Свобода".

Перед входом на Куликово поле выстроилась очередь людей. Один из них возмутился украинским языком стримера Валентина Ткачука и обругал его. Другой участник очереди ударил стримера. Началась схватка, которую остановили проукраинские активисты. Полиция развела Ткачука и нападающих в разные стороны. Никого не задерживали.

На площадь пришли бывший председатель Одесского облсовета Николай Пундик, бывшие нардепы Светлана Фабрикант и Евгений Мураев, сообщает "Думская".

Полиция задержала мужчину пожилого возраста. Он вел себя агрессивно и отказывался надевать маску. До 11.30 пророссийски настроенные граждане разошлись. На площади собрались проукраинские активисты.

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По данным полиции, за безопасностью граждан в Одессе следят более полутора тысяч правоохранителей.

"Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города", - отметили в полиции.

2 мая 2014 произошли массовые беспорядки в Одессе между проукраински настроенными гражданами, ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" и пророссийскими коллаборационистами. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов.