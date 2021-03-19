"2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину

"Мама, куда ты без маски ушла? И мне одень, я не зайду туда", - кричит девочка 3 лет при входе в один из торгово-развлекательных комплексов в центре Львова. Женщина надевает ей маску и поднимает свою с бороды на нос.

"Никогда не выйдем из тех карантинов, - говорит к супругу. - Наша малишка, наверное, и не будет знать, какая ето жизнь без масок и что можно так свободно зайти в магазин. А каким открытием для нее станет, если когда-то повезем за границу ".

Автор: Фото из соцсетей Карантин во Львове усилили на неделю. Местные создали очереди в магазины самых необходимых товаров

Мужчина пожимает плечами, берет ребенка за руку. Вместе идут покупать продукты. В торговом центре вечером 18 марта от количества людей не видно просвета. Местные власти объявили о строжайшем карантине с 19 по 28 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В городе не работают рестораны, кафе, ТРЦ и учреждения культуры. Школьников отправили на дистанционное обучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Хмельницком решили усилить карантин

Среди стеллажей с товарами мужчина катит тележку, забитую продуктами. Просит людей разойтись, потому что не может проехать. Он в протертых джинсах и свитере в клеточку, сверху расстегнута куртка.

"Бери пачку гречки и две спагетти, они по акции. Затем зайдем на химию и купим туалетной бумаги и хлорку. Вирус разбушевался вновь, надо дом продезинфицировать от а до я", - говорит женщине, которая держит в руках печенье, масло и шоколад .

"Да что ты вот опять начинаешь, как ребенок. Я теперь не дура, знаю, что продуктовые не закроют. Мы уже год назад затарились, ты панику привел. А потом у детей деньги одалживали, потому что не было чем коммунальные заплатить. Теперь так не будет ", - женщина со злости перекладывает продукты обратно на полки. В тележке остается только масло и картофель. Ссорятся.

Автор: Фото из соцсетей Карантин во Львове усилили на неделю. Местные создали очереди в магазины самых необходимых товаров

"Это так неожиданно, как снег на голову. Нам теперь ту неделю вычтут с зарплаты, или как?" - спрашивает продавец хозяйственного магазина в другого. Женщина в фартуке, с короткими окрашенными волосами, маску придерживает рукой, ею закрывает рот.

"Не знаю, что будет, - отвечает та, считая кассу с опущенными на нос очками. - Но беды нету, я хоть тюль и шторы постираю к Пасхе, сделаю генеральную уборку нормально. А то все галопом было. Считай, что отпуск имеем".

В магазине посуды людей почти нет. Продавщица лениво протирает пыль с бокалов.

"Новая партия, только привезли и сразу на закрытие идут, - жалуется. - Я не знаю зачем те карантины, разве оно помогает?" - пожимает плечами.

"Вот сын у меня в Европе. Говорит, там они и шагу сделать не могут, сидят закрытые с января, всьо стоит. И что? Без толку, корона идет вверх, хуже, чем у нас. Но говорят, что вакцина помогает".

Автор: Фото из соцсетей Карантин во Львове усилили на неделю. Местные создали очереди в магазины самых необходимых товаров

"Кому-то, может помогает, если хорошая, а наши бадягу привезли, - говорит посетительница, которая рассматривает сервиз. - Я ею прививаться не буду даже бесплатно. Когда-то смотрела фильм, документалку. Там говорили, что на индийских заводах все некачественное делают и без стандартов , а мы здесь затем травимся. А наша-то как раз оттуда. Буду ждать на нормальную и тогда вакцинируюсь".

"Но когда оно у нас будет то нормальное, - отвечает продавщица. - Давайте я вам лучше сервиз покажу. Как будете брать, то скидку сделаю. Он такой прекрасный на подарок, все покупают, а потом за вторим приходят".

В ювелирном магазине напротив пара рассматривает обручальные кольца. Меряют по очереди те, на которых пишет "Скидка до 50%". Откладывают, которые понравились больше всего.

"Давай лучше на платье пойдем посмотрим, здесь и рынок недалеко. Кольца потом найдем в интернете, нет настроения сейчас на них", - говорит женщина, опираясь рукой на стеклянную стойку с золотыми изделиями.

"Я слышал, что рынки не закроют, а вот ювелирки не факт, - объясняет парень, время от времени машет руками и указательным пальцем. - Купим кольца и будем спокойны. А у тебя до мая живот еще вырастет. Разве не понимаешь, что платье надо в последнюю очередь смотреть. Там будет тепло, может тот вирус успокоится и выберешь".

Автор: Фото из соцсетей Карантин во Львове усилили на неделю. Местные создали очереди в магазины самых необходимых товаров

Все лавки и кресла в холле торгового центра заняты. Некоторые отдыхают, опершись на колонну, или стену. 2 мужчин, лет 30 на вид обсуждают последние новости.

"Я вообще не понимаю паники. Оно не страшно етот вирус. Я болел раз, когда выборы были осенью. Переносил очень легко, температура 37, только на 2 дня обоняние потерял. Ходил голосовать, в супермаркет, потому что скучно 2 недели в четырех стенах ".

"Ты что ненормальный? - хватается руками за голову собеседник. - Ты хоть представляешь скольких мог так заразить? Я читал в интернете, что такие бессимптомные как раз больше и разносят. Как ты мог?"

"А я что, - защищается. - А мне кто-то говорил? Я вообще в маске ходил и ненадолго".

Фудкорты на последнем этаже также переполнены людьми. Ходят с подносами от стойки заказа до столиков.

"Да, да. С Карпат вернулись, вся компания была в сборе. Так дешево вынесло в конце сезона", - рассказывает по телефону блондинка. Сидит за соседним столиком в кафе. Вокруг нее пакеты с покупками различных брендов: , Reserved, House.

"Я уже затарилась на весну. Последние 2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется, - продолжает. - Тест должен быть завтра. Я нормально, только горло болит. Так для галочки сдавала, летим в Турцию".

Автор: Фото из соцсетей Карантин во Львове усилили на неделю. Местные создали очереди в магазины самых необходимых товаров

Из-за усиления карантина в Киеве и Львове Укрзализныця не будет запрещать высадку и посадку пассажиров. По крайней мере, пока не получит соответствующего распоряжения от Минздрава. В компании уверяют, что их стюарды размещают пассажиров на безопасном расстоянии друг от друга.