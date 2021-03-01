19-летнего парня ударило током напряжением 27 тыс. вольт

Лікарі діагностували опіки 2-го та 3-го ступеня. Фото: pinterest.com

На Ровенщине 19-летнего парня ударило током.

Инцидент произошел в селе Оженин. Юноша хотел сократить путь и вылез на крышу поезда, сообщают в пресс-службе Нацполици Ровенской области.

Он вместе с двумя друзьями возвращался домой через железнодорожную станцию. Обходить поезд ребята не захотели. Двое пролезли под вагоном, а третий - решил залезть на крышу.

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"Парень подошел к кабелю ближе, чем на метр, его ударило током напряжением около 27 тыс. вольт. Парня каретой скорой доставили в Острожскую центральную районную больницу и госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у него ожоги 2-йи 3-й степени и травматический шок", - рассказывают в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят расследование.

Девушку похитили и держали в гробу 7 лет. Выпускали жертву только для того, чтобы пытать и насиловать ее.